Подобрать системы замещения волос самостоятельно достаточно несложно. И мы готовы в этом помочь. К преимуществам относится следующее:
- Надёжность – система не спадёт от сильного ветра, если кто-то потянет за волосы. Или просто от занятий в спортзале, плаванья в бассейне или на море. Риск показать край системы или даже слегка ее сдвинуть крайне мал
- Можно делать различные прически – распустить, сделать хвостик на бок, заплести косу и пр.
- Естественность – непосвященный человек не узнает, что вы в системе. Для этого нужно присматриваться и знать куда смотреть. Волосы будут выглядеть как ваши собственные.
Система волос - это хорошее решение, когда начинают выпадать пряди и это нужно замаскировать. С ней вы можете делать любые стрижки, тонирование, мелирование, окрашивание и укладки. Стоит учитывать, что длина, густота, структура и цвет локонов подбирается индивидуально.