Буквально на прошлой неделе, к нам пришла одна клиентка. И пока я с ней разговаривала, она очень долго и упорно рассматривала волосы, минут 5.

Тут я подумала: «Ну все, сейчас начнет вопросы задавать и я просто сгорю».

И да, она начала задавать вопросы: «Ой какие у вас превосходные волосы. А как вы за ними ухаживаете?»



Тут я выдохнула и даже не помню, что ей ответила. Но если после 5 минут осмотра моей системы человек сделал комплимент моим волосам, и спросил как ей сделать такие же, то может и вот она, снова полноценная жизнь??

Виктория, г. Санкт-Петербург