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Незаметные системы замещения волос
Имитируют ваши волосы и решат проблему их отсутствия. Верните себе жизнь с волосами уже завтра. Решение от 13 тыс.
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Чем хороши системы волос?

Полноценная активная жизнь
В системе волос можно купаться, спать, заниматься активным отдыхом
Полная естественность
Система визуально неотличима от наших волос
Комфорт
Система очень легкая (в отличии от парика), кожа головы дышит и доступна для процедур
Надежность
Система крепко фиксируется к коже головы. Вам не страшен ветер, вода. И даже, если ребенок дернет систему, она не слетит как парик.

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Какая система подойдёт мне?
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Мы специально написали много статей и сняли видео, где уместили весь наш опыт за 12 лет. Тут вы сможете сами почитать и разобраться, что такое система, подойдет ли она вам и как ее подобрать.
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Системы отличаются по волосу, шапочке, оттенку, длине и размерам. Если ещё не разобрались с этим, лучше пройдите тест или обучение.
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Вы есть в моем городе?
Практически да. В 95% случаев в вашем городе у нас есть курьер, который доставит вам вашу систему и даст возможность вам ее примерить и осмотреть. И оплатить, если вам она подходит.
Кто мы такие?
Мы девушки, которые столкнулись с проблемой частичного или полного выпадения волос. Мы сами носим системы больше 12 лет. И больше 6 лет помогаем другим девушкам снова вернуться к полноценной жизни с новыми красивыми волосами.

Мы как никто другой понимаем вашу ситуацию. Сами через все это проходили и поэтому знаем всё из практики.
Дорогие девушки, довольно часто к нам поступают обращения, когда система необходима срочно.

К сожалению, у нас не всегда получается помочь, поскольку вам нужна нестандартная модель по размерам/цвету/шапочке или длине. А для индивидуального изготовления совсем нет времени.

И вдвойне обидно, когда мы узнаем, что вы давно думаете о системе, но обратились только тогда, когда она нужна уже очень срочно. Не стесняйтесь звонить, писать, задавать вопросы. Это вполне нормально и ни к чему не обязывает. Зато вы будете обладать точной информацией и сроками.
Ниже наши контактные данные.
Алена
Основатель компании "Диво Краса"

Какая система волос подойдет вам?

Пройдите тест и получите подходящие варианты
Мы пришлём вам подходящие варианты систем в Whatsapp или на почту. Укажите ваши данные:
Какая у вас проблема?
На сколько срочно её нужно решить?
Что для вас более важно?
Как часто планируете снимать изделие?
Какой длины вы хотите волос?
Какого цвета нужен волос?
На какой бюджет вы рассчитываете?
Ваше имя
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Телефон: +79587568621
Почта: sistema@divokrasa.ru
г. Cанкт-Петербург, ул. Политехническая 17/2
(ПРИЁМ ПО ЗАПИСИ)

Курьерская доставка по всей России.
Доставка по всему миру.

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Большинство людей считают облысение настоящей проблемой. Особенно это касается девушек, потому что причёска это первое что бросается в глаза. Но все можно решить. Команда Диво Красы - это девушки с такими же проблемами, которые мы решали прежде всего у себя. И то чем мы пользуемся – системы волос. Это изделие, которое состоит из специальной сеточки прозрачного цвета, которая полностью сливается с кожей головы. Из каждого его отверстия протянуто по 2-3 волосинки, крепко завязанных двойным узлом. Каждый из них выступает в роли фолликул, из которых «растёт» по 2-3 волоска при полностью нормальном и здоровом росте прядей. Это улучшенный вариант парика, более незаметный, лёгкий и натуральный.

Преимущества женской системы волос

Подобрать системы замещения волос самостоятельно достаточно несложно. И мы готовы в этом помочь. К преимуществам относится следующее:
  • Надёжность – система не спадёт от сильного ветра, если кто-то потянет за волосы. Или просто от занятий в спортзале, плаванья в бассейне или на море. Риск показать край системы или даже слегка ее сдвинуть крайне мал
  • Можно делать различные прически – распустить, сделать хвостик на бок, заплести косу и пр.
  • Естественность – непосвященный человек не узнает, что вы в системе. Для этого нужно присматриваться и знать куда смотреть. Волосы будут выглядеть как ваши собственные.
Система волос - это хорошее решение, когда начинают выпадать пряди и это нужно замаскировать. С ней вы можете делать любые стрижки, тонирование, мелирование, окрашивание и укладки. Стоит учитывать, что длина, густота, структура и цвет локонов подбирается индивидуально.

Как правильно выбрать

Купить систему волос можно на сайте Диво Краса по приятным ценам. Для ее правильного выбора необходимо следовать таким рекомендациям:
  1. Важно правильно снять размер головы, так как конструкция должна плотно к ней прилегать.
  2. В качестве основы применяется сетка-монофиламент (тонкий материал, практически не ощутимый на ощупь). Для более прочной фиксации используется силиконовая или полиуретановая полоска. Первый вариант более прочный, но почти не пропускает воздух. Второй – более тонкий, зато лучше приклеивается к голове.
  3. Определиться с густотой, длиной и оттенком прядей: остановится на стандартном стиле или попробовать что-то новое.
Если девушка решила купить систему замещения волос нового для себя цвета, то вначале желательно примерить парик с таким оттенком.